Interior de Caxias do Sul entra em alerta pela seca

A prefeitura de Caxias do Sul decidiu publicar um decreto de emergência especificamente para a área rural, em função dos danos já causados pela estiagem. De acordo com as informações dos nove subprefeitos e do coordenador do 1º Distrito, a situação é crítica, principalmente, para os animais e produção agrícola.

As demandas por água para consumo humano têm aumentado na região, já que parte do interior não tem atendimento por redes de abastecimento do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae). A maioria destes moradores tem como alternativa a água retirada de poços artesianos, mas que têm apresentado recuo sensível nas últimas semanas. Há casos em que a água existente já não oferece mais potabilidade para consumo.

Para amenizar a situação destas comunidades, o Samae intensificará a distribuição de água por meio de caminhões-pipa. Um dos entraves para ampliar este serviço é que boa parte dos moradores do interior não tem caixa de água ou as tem em volumes muito pequenos. De acordo com o diretor-presidente Gilberto Meletti, o Samae fará todo o esforço que estiver ao seu alcance para auxiliar os moradores do interior.

O secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Rudimar Menegotto, salientou que muitas propriedades têm água, em açudes, para pouco mais de uma semana. "Temos uma situação muito difícil. No Rio Grande do Sul, 100 municípios já decretaram a emergência", observou. Caso haja reconhecimento e homologação pelo governo do Estado e pela União, o decreto abre a possibilidade de o produtor prejudicado solicitar a prorrogação do pagamento de financiamentos e o município adquirir insumos e produtos com dispensa de licitação para atender, especificamente, necessidades da região delimitada.

Os subprefeitos deverão apresentar até quinta-feira (6) um levantamento dos prejuízos econômicos e, principalmente, os danos humanos para dar sustentação ao decreto. A prefeitura também iniciará, por meio da secretaria de Gestão e Finanças, tratativas junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional para a liberação de recursos a fundo perdido para aquisição de produtos, como tubos para redes de água, que melhorem as condições de infraestrutura das comunidades do interior.