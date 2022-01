Prefeitura projeta mais de 50 obras para 2022 em bairros de Pelotas

A prefeitura de Pelotas anunciou que vai garantir um ritmo avançado das obras de infraestrutura, como pavimentação, iluminação pública em LED e revitalização de espaços públicos. Segundo o Executivo municipal, há recursos assegurados para mais de 50 projetos - com destaque especial para o mais grandioso e arrojado: a construção do Hospital de Pronto Socorro Regional, para atendimento de pacientes da cidade e da Zona Sul.

Os projetos já contam com valores garantidos para execução envolvem intervenções como pavimentação asfáltica, sinalização, drenagem, meios-fios, passeios públicos e/ou iluminação em LED. Com expressiva maioria, o planejamento priorizado proporcionará mudanças substanciais para os bairros.

A ideia defendida pela prefeitura é a de oferecer mais qualidade de vida às pessoas, valorizar seus espaços. Os bairros Três Vendas, Areal, Fragata, São Gonçalo, Laranjal, Centro e, inclusive, a zona rural - Colônia Z3, 2º distrito - serão áreas beneficiadas com obras, de acordo com o planejamento definido para 2022.

"Queremos manter o ritmo de obras e de entregas aos pelotenses. Isso significa também a geração de empregos com as próprias obras e uma injeção de investimento com recursos financeiros e de ânimo no ambiente da cidade. Isso é muito importante para essa retomada, tão necessária, para criarmos, aqui, ambiente atrativo para novos negócios, novos empreendimentos, para gerarmos empregos, renda e esperança para nossa população", afirma a prefeita Paula Mascarenhas.

"O ritmo de obras em 2022 vai aumentar devido à parceria do Município com a Câmara de Vereadores, pela aprovação de dois financiamentos que somam mais de R$ 40 milhões, fora emendas parlamentares e programas do governo do Estado que injetam recursos na prefeitura. Estão previstas, por exemplo, instalações de iluminação pública em LED em todas as grandes avenidas, a pavimentação da Estrada do Engenho, levando a cidade à beira do São Gonçalo, a requalificação das avenidas Fernando Osório e Francisco Caruccio, a revitalização da praça Palestina e outros", esclarece o secretário de Planejamento e Gestão, Roberto Ramalho, cuja pasta é responsável técnica pela elaboração e fiscalização dos projetos.