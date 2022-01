Erechim firma convênio com a Fepam para ampliar o licenciamento ambiental

A prefeitura de Erechim assinou, nesta segunda-feira (03/01), convênio com a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) para ampliação do licenciamento ambiental no município. A ideia é que o município tenha maior possibilidade para autorizar a instalação de empreendimentos de maior porte.

Conforme explica o secretário de Meio Ambiente, Cristiano Moreira, atualmente a tabela de atividades licenciáveis do município de Erechim se refere a uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), que delega a todos municípios e ao Convênio de Delegação de Competências celebrado entre o município e a Fepam. Essa resolução compreende o licenciamento ambiental para viabilidade, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades que utilizam recursos naturais e que podem representar riscos de poluição ou degradação ambiental.

Atualmente, são 776 licenças de operação, com validade de quatro anos, 87 licenças de instalação e 50 licenças prévias em vigor no município. Só no ano de 2021, estima-se que a Diretoria de Licenciamento Ambiental da pasta de Meio Ambiente do município tenha emitido, em média, 270 licenças e mais de 900 documentos que envolvem Alvarás de Supressão, ofícios, Autorizações Ambientais, certidões e declarações.

"A Secretaria de Meio Ambiente tem abrangência de cerca de 70% das atividades licenciadas dentro do município, e a estimativa, com um novo convenio, é chegar a 90% de serviços oferecidos, para que os munícipes não precisem buscar o órgão Estadual", frisa Cristiano Moreira. O prefeito Paulo Polis destaca que isso deve gerar proximidade de contato, menos tempo de espera e menos gastos nas solicitações. "Nosso intuito é agilizar estes processos, de forma responsável, legal e eficaz e estamos bastante otimistas com esse novo convênio", analisa o chefe do Executivo.