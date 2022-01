Prefeitura de Canoas anuncia mudanças na gestão da saúde

A prefeitura de Canoas anunciou as entidades que irão assumir espaços de saúde do município. A partir do dia 27 de janeiro, a Fundação Educacional Alto Médio São Francisco (Funam) assume a gestão do Hospital Universitário de Canoas (HU) e o Instituto de Atenção à Saúde e Educação (Aceni) será responsável pelo Hospital de Pronto Socorro Prefeito Dr. Marcos Antonio Ronchetti.

Já a Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais (Biogesp) estará à frente das UPAs Hugo Simões Lagranha e Liberty Dick Conter, e o Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano (IBSaúde) administrará os CAPS Recanto dos Girassóis, Travessia, Novos Tempos e Amanhecer. Os novos gestores já estão credenciados a prestar os serviços e dar continuidade aos atendimentos, mantendo o funcionamento e as operações dos hospitais e demais equipamentos de saúde.

Cumprindo os requisitos legais para o início das novas instituições, todos os colaboradores receberão, nesta terça-feira (4), o aviso prévio para o encerramento dos seus contratos de trabalho com o Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde (GAMP), que terminam em 29 de janeiro. Os processos seletivos feitos pelos novos administradores levarão em conta a experiência e o conhecimento dos atuais colaboradores.

O município de Canoas, para conduzir a transição de maneira harmoniosa e tranquila, criou a Comissão de Transição, que atuará junto ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e aos sindicatos das categorias, na mediação dos encaminhamentos necessários às questões trabalhistas. A comissão é presidida pelo procurador-geral do município, Cesar Augusto Palma. Todos os trâmites que estão ocorrendo foram informados ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.