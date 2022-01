Pesquisa quer conhecer o perfil do turistas que visitam Gramado

A prefeitura de Gramado, por meio da secretaria de Turismo, lançou uma pesquisa em hotéis, restaurantes, agências, atrações turísticas, lojas, entre outros estabelecimentos para saber o perfil do turista que frequenta a cidade.

"Conhecer o perfil do turista que frequenta Gramado é muito importante, pois auxilia na tomada de decisões de várias questões, além de tornar as ações de marketing muito mais proveitosas, entre outros tantos benefícios", comenta a secretária interina de Turismo, Rosa Helena Volk. Os dados da pesquisa serão compartilhados com o trade turístico. "Pedimos o apoio de todos para incentivar os turistas a responderem, pois quanto mais respostas, mais úteis serão os relatórios gerados", revela Rosa Helena. A pesquisa ficará ativa durante o ano.