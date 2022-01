Duas áreas de São Borja são cedidas para empreendimentos

O município de São Borja formalizou a doação de duas áreas para novos empreendimentos na cidade. A primeira é destinada à Transportes Rodoviários Letsara Ltda. O imóvel, de 39 mil metros quadrados, localizado nos acessos brasileiros à Ponte da Integração, destina-se a empreendimento e incremento da atividade logística, compondo o complexo de serviços da Plataforma Logística de apoio à travessia binacional.

A empresa, que atualmente tem sede no interior do município de Ijuí, assumiu o compromisso de, no máximo em um ano, iniciar a implantação do seu empreendimento em São Borja. Ela opera serviços na área de logística, inclusive no intercâmbio internacional.

Uma cláusula contratual estabelece que, na hipótese de a empresa cessar atividades em menos de cinco anos, a área terá de ser devolvida ao município. Do mesmo modo, retornam para a municipalidade as benfeitorias que tenham sido realizadas.

Em local próximo à área dos 3,9 hectares, está em andamento, na mesma Plataforma Logística, investimento da empresa Posto 44 Cavalhada. A empresa recebeu do município área de 8,3 hectares, onde vai investir, em duas etapas, cerca de R$ 5 milhões. Inicialmente serão instalados postos de combustíveis, pátios de carga e descarga, alojamentos e praça de alimentação, incluindo restaurante. A previsão é de gerar entre 80 e 100 empregos diretos.

A prefeitura também autorizou a secretaria de Justiça e Sistema Penal e Socioeducativo do Rio Grande do Sul a receber, por doação, uma área de terras sem benfeitorias, visando à construção de um novo presídio regional em São Borja. A área de terras está situada no 1º distrito do município, chamado Rincão da Conceição. Trata-se de um imóvel com 10 hectares. O imóvel é ligado a uma área municipal de um proprietário privado e fica à margem da BR 287.

A área em questão não poderá ser usada para outras finalidades. O governo estadual alega a necessidade de deslocar a sua atual penitenciária, localizada em território urbano, na rua Sarandi. O investimento previsto é de R$ 52 milhões.