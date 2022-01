Pelotas inicia a aplicação da quarta dose de vacina contra a Covid-19 pelo grupo de pessoas imunossuprimidas

A quarta dose da vacina que protege contra o coronavírus está disponível, desde esta segunda-feira (3), para pessoas imunossuprimidas, com 18 anos ou mais, que tenham recebido a terceira dose do imunizante há quatro meses em Pelotas. As aplicações serão feitas nos pontos de vacinação selecionados pelo município, após determinação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB/RS).

Os cidadãos que compõem esse grupo devem comparecer munidos do atestado padrão, confeccionado pela prefeitura, que está disponível no site do coronavírus, além de apresentarem um documento de identidade e a carteira de vacinação para comprovar a terceira dose no período estipulado. De acordo com a diretora da Vigilância em Saúde da secretaria municipal de Saúde, Aline Machado da Silva, "para os imunocomprometidos, está previsto a aplicação da quarta dose após quatro meses da terceira dose, porém, em Pelotas, a grande maioria das pessoas ainda não está apta, nesse intervalo, para a aplicação da quarta dose, previsto para final de janeiro", destacou.

A prefeitura orienta que é preciso aguardar o intervalo mínimo de 14 dias entre a aplicação da vacina contra a Covid-19 e qualquer outra do esquema vacinal, incluindo a que protege da gripe, para garantir a imunização correta. Além disso, as pessoas que apresentarem sintomas gripais não devem comparecer na data marcada. O mesmo vale para quem tiver positivado para o coronavírus. É necessário aguardar 30 dias do início dos sintomas para receber a aplicação.