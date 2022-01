Primeira colheita de maçã com foco comercial é realizada em Paraí

Teve início em Paraí a colheita das maçãs do pomar da propriedade de Daniel e Ildo Comin, na comunidade Santo Anjo. A colheita da variedade, tipo Eva, é a primeira safra comercial da fruta no município, que possui apenas seis hectares plantados de macieiras.

O pomar foi plantado em 2019, e com dois anos de cuidados já ofereceu uma safra que foi considerada satisfatória. Segundo a Emater, neste ano devem ser colhidas 80 toneladas de maçãs em todo município de Paraí.

Para o extensionista em Paraí, Orivaldo Trevisan, o cultivo da maçã é uma nova oportunidade que surge para os agricultores do município. "Estamos acompanhando o surgimento de uma nova atividade econômica rentável em Paraí, absorvida pelo comércio local. O nosso clima e solo favorecem a atividade da fruticultura e, a variedade eva se adaptou muito bem ao nosso município", afirma. Além da orientação da empresa, o produtor que quiser investir nas macieiras também conta com incentivos à fruticultura, com serviços para preparação e análises de solo.