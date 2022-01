Restaurante Popular de Rio Grande está em novo endereço

O Restaurante Popular de Rio Grande estará sob nova gestão e em funcionamento em novo endereço, na avenida Buarque de Macedo, 47. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 11h15 às 12h30. A mudança de local ocorre devido à alteração na entidade responsável pelo serviço.

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA), selecionada por meio de edital de chamamento público, assume as atividades do restaurante. Conforme a secretaria de Cidadania e Assistência Social, serão preparados e distribuídos 160 almoços diários.

Destas, serão 60 refeições gratuitas para pessoas em situação de rua. Outras 100 serão direcionadas para pessoas em vulnerabilidade social, preferencialmente inscritas no Cadastro Único, ao custo de R$2,00. Por conta da pandemia o restaurante está atuando apenas com a retirada de marmitas no local.