Rio Grande vai implementar escola cívico-militar

A partir de março, a escola Cipriano Porto Alegre, no bairro Lagoa em Rio Grande deverá contar com um projeto piloto de escola cívico militar. A adesão foi decidida em votação realizada após audiência pública que reuniu professores, funcionários e famílias de alunos. O placar da votação foi de 49 votos a favor e três contrários.

A proposta é para contar com o apoio de militares inativos da Marinha do Brasil e promover atividades extracurriculares no turno inverso, para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. "A escola cívico militar inclui outros componentes na preparação dos alunos que são a disciplina, a atitude, ao mesmo tempo em que reforça aquilo que a Base Nacional Curricular propõe o que as escolas façam. Na prática vai se adicionar ao currículo esta formação além de outras como civismo, cidadania e uma série de outras coisas que são importantes na formação das pessoas", diz o secretário municipal de Educação, Henrique Bernadelli.

A escola Cipriano Porto Alegre atende a 844 alunos desde a educação infantil até o final do Ensino Fundamental e é tida como uma referência dentro da rede municipal. Porém o impacto de dois anos de pandemia e ensino remoto preocupam a direção, que deposita altas expectativas no novo programa. Apesar da proposta inicial ser de integrar apenas os estudantes das séries finais do Ensino Fundamental a direção não descarta ampliar o projeto também para os pequenos, em caso de uma boa avaliação das atividades após os primeiros meses.

"Eu espero ajudar mais o nosso aluno, pois nestes dois anos em que estamos parados tem muitas perdas e a gente vai tentar através deste programa, juntamente com os inativos da Marinha tentar resgatar um pouco do que eles perderam ao longo deste tempo. O que propõe não é uma coisa tão diferente do andamento atual da escola, só serão agregados mais recursos humanos", avalia a diretora Rosa Maria Casanova.