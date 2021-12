Prefeitura de Gravataí publica decreto de situação de emergência

Buscando amenizar os impactos causados pelo baixo nível de água nos postos de captação do rio Gravataí, a prefeitura de Gravataí decretou situação de emergência no município. Com esta medida, a Fundação Municipal do Meio Ambiente já começou a fiscalizar os pontos de captação direta para agricultura e indústria, a fim de impedir qualquer tipo de irregularidade. A captação urbana segue normalmente. De acordo com a fundação, as fiscalizações estão sendo realizadas com o uso de drone e, também, com barcos, para verificar se alguma propriedade ou empresa está fazendo a captação.

Diante do quadro, a prefeitura de Gravataí publicou um apelo para que a população não desperdice água. O nível de água estava abaixo de 50 centímetros e a captação para abastecimento das indústrias e da agricultura estava ocorrendo de forma alternada. Desde então, os níveis estão cada vez mais baixos. O coordenador da Defesa Civil no município,, Paulo Roberto, diz que o órgão está acompanhando a situação e pediu que o uso da água seja feito de forma racional.