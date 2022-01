São Borja consegue R$ 10 milhões do Badesul para obras

O prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto, anunciou a aprovação dos projetos de infraestrutura que aguardavam o posicionamento do financiamento do Badesul. Serão aproximadamente R$10 milhões investidos em obras no município, incluindo o projeto da avenida Beira Rio, que prevê a urbanização da Orla do Rio Uruguai.

A notícia da aprovação dos projetos foi dada pela presidente Janete Lontra, do vice-presidente, Flávio Lammel e do diretor financeiro do Badesul, Kalil Sehbe Neto. Eles afirmaram que, nas próximas semanas, a diretoria do banco estar presente em São Borja para assinatura do contrato.

"É uma enorme alegria anunciar mais um importante passo para o desenvolvimento da nossa São Borja, os investimentos em infraestrutura, bem como a aprovação do recurso para as obras na Orla do Rio Uruguai significam um avanço significativo para o município. Nossas equipes não medem esforços para contribuir com o desenvolvimento econômico, turístico, social e cultural de São Borja", afirma Bonotto. Ele destacou, ainda, que novos projetos e investimentos estão sendo modelados para 2022.