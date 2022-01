Pesquisa da Univates vai englobar 500 domicílios de Lajeado

Uma pesquisa realizada no Brasil pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Universidade do Vale do Taquari (Univates), em parceria com o Instituto Karolinska, da Suécia, e com o Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) iniciará uma de suas etapas - a de visita às residências lajeadenses para composição do grupo controle do estudo - no próximo dia 6 de janeiro. O objetivo geral da investigação é ampliar a compreensão da ciência sobre o comportamento suicida, especialmente no contexto da pandemia.

A partir de contato prévio para agendamento da visita, os pesquisadores aplicarão formulários e realizarão uma coleta de sangue. A participação daqueles que já foram sorteados é voluntária. Além da ligação e da visita presencial, ocorrerão outros dois momentos de contato virtual da equipe da universidade com os voluntários nos 18 meses seguintes à visita presencial ao domicílio. Serão enviados questionários para que as pessoas possam responder usando seus celulares ou computadores.

O sorteio dos domicílios já foi realizado pela Univates, de forma aleatória, a partir do número do cartão do SUS de pessoas que têm endereço na cidade no seu registro oficial, o qual foi fornecido pela prefeitura de Lajeado. Os pesquisadores buscam realizar 500 abordagens de pessoas maiores de 18 anos, falantes de português, que não tenham ideação suicida nem registro de tentativa de suicídio na família. Os dados deste grupo de pessoas serão comparados, ao final do estudo, aos dados coletados em outra etapa da pesquisa, que já acontece desde março de 2020 nas áreas de Urgência e Emergência do Hospital Bruno Born (HBB) e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h de Lajeado, com pessoas que tentaram suicídio.