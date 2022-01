Capão da Canoa inaugura centro voltado ao atendimento de mulheres

A prefeitura de Capão da Canoa, através da secretaria de Assistência e Inclusão Social, inaugurou o Centro de Referência da Mulher Silva Rosane. O novo espaço fica localizado na avenida Paraguassu, nº 756, no bairro Zona Nova.

O Centro atende mulheres vítimas de violência de gênero, violências psicológicas, doméstica, patrimonial, física, sexual, entre outras. Os atendimentos às mulheres começaram em outubro de 2018 no espaço do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), com uma equipe técnica de referência só para atendimento às mulheres vítimas de violência.

Conforme o prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, o objetivo é seguir fortalecendo as políticas públicas para as mulheres. "Nossas equipes estão empenhadas em prestar o melhor acolhimento para as mulheres vítimas, pois sabemos o quão sensível é esse tema", disse.