Cinco índices criminais tiveram queda em Santa Maria

A cidade de Santa Maria terminou 2021 com redução em cinco índices de criminalidade no comparativo com o ano anterior. A queda mais sensível foi em relação aos roubos a residência: foram 52 em 2020 e 31 em 2021, uma diminuição de 40,3%. Os dados são da Polícia Civil e foram atualizados até 20 de dezembro.

Os outros índices que tiveram redução foram roubo de veículos, furto de veículos, roubo a pedestre e roubo a estabelecimento comercial. O resultado positivo conta com importante contribuição do Centro Integrado de Segurança Pública (Ciosp), que começou a funcionar em 2019 e é mantido pela Prefeitura de Santa Maria em parceria com os órgãos de segurança. Essa é a opinião do delegado regional da Polícia Civil, Sandro Meinerz.

"A redução nos índices de roubo e furto está bastante atrelada ao Ciosp, que é um fator de inibição e possibilita, com a sua tecnologia, o controle sobre pessoas criminosas e investigadas. As imagens fornecidas por meio das câmeras têm sido determinantes para identificar veículos usados em crimes, por exemplo, entre outras possibilidades", comenta o delegado.

O comandante do 1º Regimento de Polícia Montada, da Brigada Militar, tenente-coronel Clerberson Bastinanello, tem opinião semelhante. Ele acrescenta que os bons resultados são possíveis também por conta dos policiais qualificados que atuam e operacionalizam o Ciosp.

O município investe cerca de R$ 6,4 milhões por ano para o custeio da tecnologia do Ciosp. Atualmente, cerca de 950 câmeras espalhadas por Santa Maria estão conectadas à sala de monitoramento, na qual atual órgãos municipais e estaduais.