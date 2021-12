Após 21 anos, Centro Administrativo de NH passa a ter PPCI

Pela primeira vez, o Centro Administrativo Leopoldo Petry de Novo Hamburgo, inaugurado em 5 de abril de 2000, conta com alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) do Corpo de Bombeiros. O documento tem validade por dois anos, até dezembro de 2023.

O coordenador da Defesa Civil de Novo Hamburgo, Claudiomiro Fonseca, cita ações como adequação completa dos extintores de incêndio, a revisão do sistema de iluminação de emergência em todo o prédio, a adequação de todo o sistema de sinalização de emergência e pânico e elaboração de plano de emergência. "Também criamos e preparamos equipe de brigada de emergência composta por servidores e realizados exercício de evaquação total do prédio", lembra.

Ele destaca a atuação da Defesa Civil hamburguense na gestão do PPCI para regularização de outros prédios públicos para que tivessem o alvará de proteção. "Seguindo orientação da prefeita Fátima Daudt, estamos atuando fortemente na prevenção de sinistros nos bens públicos, possibilitando mais tranquilidade a servidores e população", reforça. Entre os prédios públicos mais acessados que já contam com o plano estão o Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno, a Biblioteca Pública Machado de Assis, o Ginásio da Fenac e a Casa Dalilla Sperb, onde está a secretaria Municipal de Cultura, no Centro Histórico de Hamburgo Velho.