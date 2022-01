Estudo mostra custo da cesta básica em cidades do Vale do Taquari

Com o objetivo de estimular a percepção de como as famílias eram afetadas por situações daquela época e promover o aprendizado, os estudantes da turma de Economia e Finanças na Era Digital da Universidade do Vale do Taquari (Univates) realizaram, durante o segundo semestre de 2021, a coleta de preços de produtos da cesta básica em diferentes municípios da região e áreas próximas. Realizada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (PNCBA) é um levantamento contínuo dos preços de um conjunto de produtos alimentícios considerados essenciais.

Os itens básicos pesquisados pelos estudantes foram definidos pelo decreto que regulamentou o salário mínimo no Brasil e está vigente até os dias atuais. O decreto determinou que a cesta de alimentos é composta por 13 produtos alimentícios em quantidade suficiente para garantir, durante um mês, o sustento e o bem-estar de um trabalhador em idade adulta. Foram considerados os seguintes itens: carne bovina, leite, feijão, arroz, farinha de trigo, batata, tomate, pão francês, café em pó, banana, açúcar, óleo de soja e manteiga.

Diante disso, cada um dos 14 grupos de estudantes realizaram três coletas de preços durante os meses de setembro, outubro e novembro, em 18 municípios (15 do Vale do Taquari), totalizando 141 coletas de preço. Da relação de municípios pesquisados, no mês de novembro, São Valentim do Sul apresentou o maior valor médio da cesta básica, R$ 811,33, enquanto Taquari, o menor valor, R$ 366,50.

Diante disso, estima-se que sejam necessárias 162 horas de trabalho para adquirir a cesta básica em São Valentim do Sul e 73 horas em Taquari. "Cabe salientar que, nesses dois municípios, ocorreu a coleta apenas em um estabelecimento, então é possível que em outros locais os valores tenham diferenças significativas", explica o Samuel Martim de Conto, professor da disciplina.

Como exemplo, em Lajeado ocorreram 14 coletas de preços em diferentes locais, resultando na média da cesta básica de R$ 616,69. Para efeitos comparativos, a cesta básica em Porto Alegre, conforme o Dieese, no mês de novembro, foi de R$ 685,32. Quanto à variação percentual do valor da cesta básica no mês de novembro em comparação a outubro, os maiores aumentos ocorreram em Capitão e Relvado (7,60% e 7,43%, respectivamente) e as maiores reduções percentuais foram em Taquari e Lajeado (-2,37% e -17,26%, respectivamente).