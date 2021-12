Natal Luz de Gramado tem troca de alimentos por ingressos

A comunidade de Gramado terá mais uma oportunidade para assistir a dois espetáculos do Natal Luz, mediante a troca de ingressos por alimentos não perecíveis. Numa parceria da Gramadotur e prefeitura, serão disponibilizados 3 mil ingressos (750 por dia) para os espetáculos Nativitaten (dias 11 e 13 de janeiro) e Grande Desfile (dias 12 e 14 de janeiro).

Cada ingresso poderá ser trocado por dois quilos de alimentos não perecíveis, preferencialmente café, leite e óleo, que são os alimentos mais necessários para serem completadas as cestas básicas, montadas pela secretaria de Assistência Social. Serão aceitas as trocas de até quatro ingressos por CPF (equivalente, no caso, a 8 quilos de alimentos).

No momento da troca, a pessoa deve assinar um termo de responsabilidade em, que é cientificado da proibição da venda dos ingressos. No mesmo documento, a pessoa se compromete, em função da pandemia do coronavírus, a usar máscaras e não consumir alimentos durante os espetáculos.

A troca de ingressos inicia na próxima terça-feira (04), na sede da secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social, na Rua Getúlio Vargas, 484, bairro Piratini, das 9h às 11h e das 14h às 17h. O cidadão poderá escolher para qual evento irá querer o ingresso.