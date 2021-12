Corsan faz obras em ponto do rio Jacuí, em Cachoeira do Sul

A Corsan realiza duas intervenções em Cachoeira do Sul para garantir o abastecimento de água, apesar do baixo nível do rio Jacuí devido à grave estiagem que assola o Estado. No ponto de captação do rio, nas proximidades da ponte do Fandango, foram instaladas mais duas bombas flutuantes, aumentando o número de bombas para três unidades e incrementando a adução de água bruta para o sistema. Também foi feita a manutenção corretiva e preventiva da captação, como forma de evitar futuros problemas.

Além da estiagem, a ponte do Fandango, na eclusa, está com estruturas de barramento de nível danificadas, causando uma baixa no nível do Jacuí nesse ponto. Ciente do problema, a Corsan entrou em contato com o departamento que faz a gestão da ponte do Fandango, que informou que a licitação para a recuperação daquelas estruturas será realizada somente em 2023.

Este ano, o Jacuí vem batendo recordes históricos no baixo nível das águas em relação ao projeto executado para a captação da Corsan. Em dezembro, o nível do rio baixou quase um metro no local. Essa situação atinge outros municípios que têm captação no rio Jacuí, como Rio Pardo, Dona Francisca e Agudo, que também requerem um monitoramento constante e atento para a gestão do problema.

A empresa afirma que "está concentrando seus esforços para que o abastecimento ocorra da forma mais contínua possível". Ainda, Corsan também emitiu uma recomendação para que a população utilize água com consciência, evitando desperdícios.