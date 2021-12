Santo Ângelo decide decretar situação de emergência pela seca

Em reunião convocada pelo prefeito Jacques Barbosa com representantes do setor primário, ficou decidido pela decretação de situação de emergência em razão da estiagem que já provoca danos em Santo Ângelo. O prejuízo inicial medido é de R$ 160 milhões, somente nas três principais culturas do município: soja, milho e leite.

De acordo com o chefe do Escritório local da Emater, Márcia Dezen, as perdas registradas atingem 80% das lavouras de milho e das pastagens nativas e cultivadas, 50% na produção leiteira e 40% na produção de soja. O prefeito determinou o mapeamento dos pontos críticos da área rural que estão enfrentando a escassez de água para a dessedentação dos animais e a formação de uma força tarefa das secretarias municipais de Desenvolvimento Rural e do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano para atender a demanda por abertura de bebedouros no interior.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Rural, Álvaro Uggeri Rodrigues, forma contabilizados cerca de 30 pedidos para abertura de bebedouros em propriedades rurais. Um relatório ampliado sobre a situação será feito pela Defesa Civil e entidades do município foi apresentado em reunião, realizada nesta quarta-feira (29).

O prefeito de Santo Ângelo pretende encaminhar nesta quinta-feira (30) toda a documentação necessária para o reconhecimento da situação de emergência no município das Missões pelo governo do Estado. O chefe do Executivo santo-angelense, além de disponibilizar todo o maquinário para o atendimento ao meio rural afirmou que, se necessário, fará a locação de máquinas e de equipamentos para atender os produtores de Santo ngelo.