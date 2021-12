Santa Cruz do Sul define modelo de realização do Carnaval 2022

Santa Cruz do Sul terá Carnaval em 2022. A programação, sem desfiles, será realizada em ambiente controlado e seguindo todas as recomendações sanitárias necessárias em relação ao Covid-19, incluindo a apresentação do comprovante de vacinação. O evento foi oficialmente apresentado no Salão Nobre do Palacinho.

O Carnaval Santa Folia será realizado no dia 05 de março, a partir das 19h30min, no Ginásio Poliesportivo, no Parque da Oktoberfest. A programação envolverá a participação das cinco escolas de samba locais - Imperadores do Ritmo, Sociedade Cultural e Beneficente União, Imperatriz do Sol, Império da Zona Norte e Unidos de Santa Cruz.

Os detalhes do festejo foram apresentados pela secretária da Associação de Entidades Carnavalescas do município, Jeanine Cristina dos Santos. O modelo a ser adotado para as apresentações será o "Ala Show", com exibições de 30 minutos para cada uma. As escolas de samba serão avaliadas nos quesitos bateria, harmonia, estandarte, mestre-sala e porta-bandeira, casal de passistas e baianas.

Os vencedores receberão o troféu Jorjão - Carnaval da Santinha 2022, homenagem ao carnavalesco Jorge Alci dos Santos. Falecido em 2020, ele foi presidente da Associação e presidente da Unidos de Santa Cruz. O anúncio dos vencedores e a premiação ocorrerão na mesma noite. A organização ainda deverá anunciar um show de encerramento para o evento.

Os ingressos para o Carnaval Santafolia custarão R$ 10,00 (com a doação de 1kg de alimento) e R$ 15,00. As escolas ficarão com 50% do valor arrecadado pela bilheteria e os 50% restantes serão destinados à associação para o desenvolvimento de projetos ligados ao fortalecimento do Carnaval local e preparativos para a festa em 2023.

O secretário de Cultura, Marcelo Corá lembrou que o município não celebra o Carnaval desde 2016. Segundo ele, a edição de 2022 terá um formato diferente, ainda em virtude da pandemia. Conforme Corá, o percentual de pessoas vacinadas contra o Covid-19 e a adoção dos protocolos de saúde relacionados à pandemia dão tranquilidade para a realização do evento. "Se tomamos essa atitude, é baseado nos dados e no trabalho desenvolvido pela Secretaria da Saúde", afirmou, lembrando o sucesso da realização da Oktoberfest em 2021.

O presidente da Associação, Paulo Henrique Ipê da Silva, lembrou que os carnavalescos percorreram um árduo caminho para a restauração do evento. "Fizemos uma grande articulação com o poder público, buscando parcerias, e as escolas, para trazê-las de volta", comentou. Presidindo a entidade desde 2019, Silva enalteceu a participação de todas as escolas de Santa Cruz do Sul e o apoio do município à iniciativa. "Agradeço à prefeita por nos dar a oportunidade de mostrarmos nossa cultura", concluiu.