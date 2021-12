Estrada entre Ibiraiaras e São Jorge tem obras concluídas

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) concluiu as obras de recuperação da ERS-126, entre os municípios de Ibiraiaras e São Jorge. Para as intervenções realizadas em 18 quilômetros, foram destinados R$ 3,4 milhões previstos no Plano de Obras 2021-2022 do Programa Avançar.

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, as equipes realizaram correções ao longo de todo o segmento, desde reparos nas camadas até a implantação de novo revestimento asfáltico. "Nos pontos mais danificados, retiramos o material desgastado e o substituímos por asfalto novo", explica. "O trabalho foi finalizado dentro do cronograma e incluiu a renovação da pintura da pista, o que proporciona mais segurança aos usuários", disse.

"Reunimos esforços para investir na qualificação da rodovia, que conecta a região à Serra. Por esse motivo, trata-se de uma importante rota para a economia gaúcha", destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "Mobilizamos diversas frentes de trabalho na ERS-126, pois já entregamos a pavimentação entre Guabiju e São Jorge e retomamos o asfaltamento entre Guabiju e Nova Araçá."