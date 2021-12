Defesa Civil emite alerta sobre uso racional da água em Erechim

A Defesa Civil de Erechim emitiu nesta semana um alerta sobre o gasto desnecessário de água. Conforme a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim (AGER), a barragem da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) que abastece o município chegou a 20 centímetros abaixo do nível. Além dos rios Caleli, Campos, Leãozinho e Ligeirinho, a transposição do Rio Cravo tem sido acionada em média, de 18 a 20 dias por mês, bombeando água para barragem.

O diretor administrativo-financeiro da AGER, Edgar Radeski, alerta que a população precisa ter consciência no uso da água. "Temos a previsão de seca, por isso, todo gasto desnecessário deve ser evitado, até mesmo na hora de escovar os dentes, não da para deixar a torneira aberta", explica.

A secretaria de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar, juntamente com a Emater, aponta em dados prévios que a produção agrícola já está impactada pela falta de chuva. Estima-se prejuízos de 40% na produção de milho, 10% na produção de soja e 15% na produção leiteira.

Depois da conclusão do levantamento dos números, o município deve decretar situação de emergência agrícola. Segundo o escritório municipal da Emater, no mês de novembro choveu 86 milímetros e em dezembro foram 25 milímetros. A estimativa é que no ano de 2021 foram 440 milímetros de déficit hídrico, comparado com as médias dos últimos anos.

A Defesa Civil de Erechim elenca alguns pontos que podem ser observados nesse momento pela população, como cronometrar o banho, desligar a torneira para escovar os dentes, ensaboar todas louças de uma vez só, limitar o uso da máquina de lavar, reaproveitar a água da máquina de lavar, não lavar calçadas e veículos, implementar a descarga com válvula de duplo acionamento, verificar e corrigir vazamentos e fechar bem as torneiras.

O coordenador da Defesa Civil, Ronaldo Manica, destaca que é um momento que todos precisam estar engajados. "Nós precisamos que a população esteja comprometida para evitar gastos desnecessários nesse momento. O calorão e a estiagem podem nos colocar em uma situação ainda mais crítica e é com os pequenos gestos do dia a dia que vamos evitar racionamentos ou estar em uma situação mais delicada", pontua.