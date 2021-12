Passo Fundo cria espaço para alunos prejudicados na pandemia

A igualdade no acesso e a qualidade da educação fez a prefeitura de Passo Fundo criar, por meio de um decreto, o Centro Pós-Covid de Combate à Desigualdade Educacional. A iniciativa tem como enfoque assegurar a recuperação dos conteúdos letivos, fortalecer os projetos pedagógicos e criar as condições para que, no próximo período letivo, todos os estudantes tenham condições de avançar no processo de aprendizagem.

O secretário de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, explica que a perspectiva é assegurar uma política pública educacional diante dos desafios apresentados durante e após a pandemia, visando um sistema de ensino que contemple todas as crianças e adolescentes. Ele explica como será o fluxo de atendimento. "Os estudantes que apresentarem dificuldades no processo de ensino e aprendizagem serão encaminhados para o Centro, onde passarão por triagem e avaliação para o melhor encaminhamento à equipe multiprofissional, que contará com professores de diversas áreas, além de outros profissionais como pedagogo, neurologista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e assistente social", pontua.

Até o momento, os atendimentos de crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem seguem os encaminhamentos realizados a partir das avaliações psicodiagnósticas. Com o Centro Pós-Covid de Combate à Desigualdade Educacional, serão oferecidos serviços especializados na área da saúde voltados à educação em um único espaço, facilitando o acesso e o deslocamento das famílias.

Neste ano, o Centro Municipal de Atendimento ao Educando (Cemae) teve 174 encaminhamentos para avaliação ao setor de psicologia das 35 escolas de Ensino Fundamental da rede e 20 encaminhamentos das escolas municipais de educação infantil, realizando um total de 90 avaliações. Com o novo espaço, a capacidade de atendimento deverá ser ampliada em 60%.