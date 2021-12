Nova fase do auxílio emergencial em Canoas inicia dia 4

Canoenses que ainda sofrem com os impactos socioeconômicos da pandemia da Covid-19, podem aproveitar a 3ª edição do Auxílio Emergencial Canoense. As inscrições para o programa começam na próxima terça-feira (4) e seguem até o dia 9 de janeiro, no site da prefeitura (canoas.rs.gov.br). Quem não tem acesso virtual, pode contar com a modalidade presencial de 4 a 7 de janeiro, das 8h às 17h, nas subprefeituras da cidade, com exceção da região nordeste, onde as inscrições ocorrem no Ginásio Caic (Avenida Principal, S/N, Guajuviras).

O benefício terá duração de três meses, renováveis por mais três. Quem foi contemplado nas edições de 2021, poderá se inscrever novamente. A secretaria municipal de Governança e Enfrentamento à Pandemia informa que são 5 mil vagas para pessoas com renda per capita máxima de até meio salário mínimo. O programa fornece, por mês, uma ajuda financeira de R$ 200, auxílio transporte de R$ 96, além de curso de qualificação profissional. Em contrapartida, os beneficiários devem fazer 4 horas mensais de serviços à comunidade, em postos de saúde e escolas, como forma de inclusão no mercado de trabalho.