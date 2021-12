Prefeitura de Canoas dá prazo à Sogal para retomar linhas de ônibus

A prefeitura de Canoas deu prazo até o dia 26 de janeiro para que a Sogal restabeleça 28 linhas de ônibus que foram retiradas durante a pandemia. O ofício foi entregue à empresa no dia 13 de dezembro, quando começou a contagem do prazo de 45 dias. A cobrança foi reforçada no dia seguinte pela Junta Financeira e Administrativa, que avalia as contas da concessionária.

A exigência foi feita após diagnóstico da Secretaria de Transportes e Mobilidade apontar que houve uma redução drástica de linhas nos dois últimos anos. A comparação foi possível considerando o mês de outubro deste ano, quando a maioria das atividades econômicas foram normalizadas, com o mesmo mês de 2019, antes da pandemia, mas esbarra na falta de estrutura da empresa, com falta de veículos para atender a demanda.

A constatação foi que, em outubro de 2019, a empresa oferecia 137 linhas. Em outubro de 2021, apenas 59 linhas do transporte convencional foram mantidas para atender uma população de 350 mil habitantes. O diagnóstico e a revisão de linhas integra o Plano de Recuperação do Transporte. A proposta lista 11 ações que visam construir uma política pública para o setor e evitar o colapso do sistema, deixando a população desassistida.

A análise técnica feita pela secretaria observou as linhas em cada um dos quatro quadrantes da cidade e assim evidenciou viagens previstas que não foram realizadas pela empresa, denominados "furos de viagem", quando a linha não circula como o previsto. Além da análise no déficit, a prefeitura intensificou as ações de fiscalização e vem cobrando a retomada do serviço.

A Sogal opera em Canoas há 58 anos e possui dois contratos para o transporte, sendo um urbano convencional e outro seletivo. A prefeitura está na fase final do estudo para a licitação do transporte seletivo adequado para a atual realidade de mobilidade do município.