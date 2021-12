Pelotas arrecadou mais de R$ 45 milhões com pagamento antecipado do IPTU

O pagamento antecipado do IPTU 2022, que até o dia 20 garantiu um desconto de 12%, mobilizou proprietários de 42.685 imóveis de Pelotas, 32,44% do total de imóveis pagantes. Com isso a prefeitura já recebeu mais de R$ 45 milhões.

Para proprietários dos 88.894 imóveis restantes, o vencimento da primeira, de até dez parcelas, será no dia 10 de janeiro. A secretaria da Fazenda (SMF) estima uma arrecadação total de R$ 95 milhões com o IPTU neste ano, entre os pagamentos antecipados e parcelados, assim, a antecipação garantiu 47% do valor total estimado.

Quem não recebeu o carnê pode acessá-lo na página da prefeituracom o número de inscrição do imóvel, que pode ser encontrado em carnês de anos anteriores. O pedido pode ser feito diretamente na secretaria da Fazenda, na rua Santos Dumont, 149, de segunda a sexta-feira das 8h às 14h.