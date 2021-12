Vale do Taquari define vencedor da Consulta Popular

O projeto "Cicloturismo" recebeu 2.535 votos e foi o vencedor da Consulta Popular no Vale do Taquari. A região deverá receber R$ 943 mil do governo do Estado para executar o projetom que busca o fortalecimento do cicloturismo regional.

Conforme o presidente da Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales), Leandro Arenhart, esse valor não será usado para ciclovias, mas sim para organizar trajetos de cicloturismo mapeados e sinalizados com pontos de apoio. "Os 36 municípios associados à Amturvales serão beneficiados e será uma maneira de fortalecermos algumas cidades que não estão tão em evidência", observa.

Arenhart salienta que não será sinalizado somente o trajeto, mas uma rota que vai mostrar o que existe no entorno. "A gente quer sinalizar um empreendimento ou um ponto turístico que esteja a alguns quilômetros dali. Se o ciclista não for até lá quando estiver pedalando, certamente vai voltar numa próxima vez de carro, com a família, e se tornar um turista consumidor", reforça. Os R$ 943 mil destinados ao projeto deverão ser liberados no fim do próximo ano e, possivelmente, executados somente em 2023.