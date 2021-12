Programa tem R$ 2,2 milhões a serem emprestados a juro zero em Santa Maria

A segunda edição do programa Juro Zero, da prefeitura de Santa Maria, liberou R$ 785 mil em empréstimos até o momento. Nesses quatro meses, 162 empreendedores foram beneficiados pela iniciativa executada em parceria com a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) Imembuí Microfinanças - na primeira edição, em 2020, foram 161 beneficiados ao todo. Ainda há cerca de R$ 2,2 milhões para serem contraídos em empréstimos com juros subsidiados pelo Executivo municipal.

A maior parte das liberações de crédito é para o setor de serviços (53,7%), seguido pelo ramo do comércio (37,6%) e da produção (8,6%). De acordo com dados da Imembuí Microfinanças, 60,4% das empresas beneficiadas estão em funcionamento há mais de cinco anos.

O Juro Zero trabalha com microcrédito produtivo e orientado. Os empréstimos contratados pelo programa variam entre R$ 500 e R$ 5 mil. O empreendedor que contratar o microcrédito deve pagá-lo em até 13 parcelas. Se as 10 primeiras forem pagas sem atraso, a prefeitura arca com o valor das últimas três parcelas, que são referentes aos juros. O Executivo municipal irá subsidiar até R$ 3 milhões em liberação de microcrédito, ou seja, ainda há margem para mais empreendedores contraírem empréstimos.

Quem pode contratar os empréstimos são os autônomos, os microempreendedores individuais (MEI) e as microempresas (ME). O faturamento anual do beneficiado não pode ultrapassar R$ 360 mil. A vigência da segunda edição do programa Juro Zero é de 24 meses. A contratação pode ser feita diretamente pela Imembuí Microfinanças, que está localizada na rua Riachuelo, 72, no Centro de Santa Maria. O telefone para contato para saber mais informações sobre o programa ou marcar um horário é o (55) 3217-4546.