Prefeitura avalia rescindir contrato com empresa do Calçadão de SM

A prefeitura de Santa Maria, por meio das secretarias de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos e de Desenvolvimento Econômico e Turismo, realizou uma vistoria técnica na obra do Calçadão Salvador Isaia, no Centro. Representantes das empresas que executam a obra acompanharam a vistoria.

A partir de agora, terão sequência as avaliações do trabalho realizado no Calçadão, utilizando as medições feitas durante a vistoria e documentos apresentados pelas duas empresas. Após a finalização das análises e dos trâmites administrativos do Termo de Compromisso da De Marco (uma das empresas responsáveis pela obra), que tem vigência até 3 de janeiro de 2022, serão adotadas as medidas administrativas cabíveis. Conforme avaliação técnica feita pelo município, não está descartada a rescisão do Termo de Compromisso firmado com a empresa.

As obras no Calçadão, importante área de comércio da cidade, tiveram início em janeiro deste ano. Em maio, a prefeitura informou que o ritmo estava "dentro do cronograma", que previa entrega em cerca de oito meses. No entanto, o ano de 2022 será aberto sem que o espaço esteja totalmente disponível.

"A reunião serviu para fazermos um balanço do ano e relatar o que ocorreu nos últimos meses. Desde que assumimos a condução da obra, em maio, temos nos reunido de forma sistemática, tanto com as equipes das empresas terceirizadas quanto com as entidades que estão relacionadas à obra, já que ela está em um ponto de comércio. Como sempre, ressaltamos que é uma obra que causa impacto, inclusive, durante a sua execução. É uma obra estrutural, não paliativa. Nós, como gestores, temos de ser transparentes, e é o que temos feito", afirma a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Ticiana Fontana, que conduziu a reunião.

O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) local, Márcio Rabelo, afirma que a entidade segue em busca de ações que sejam benéficas ao comércio local. "Percebemos que há uma tentativa de buscar uma solução para a obra. Vamos em busca de ações mais efetivas, que possam dar uma resposta aos nossos lojistas", afirma Márcio Rabelo