Pelotas apresenta projetos para ampliação dos pontos com iluminação por LED

A prefeitura de Pelotas projeta ampliar o sistema de iluminação pública por LED em 2022. Encontram-se em andamento os processos de licitação para a instalação do sistema na rua Santa Clara, nas Três Vendas, na Passarela da Viação Férrea, que liga o Centro ao Simões Lopes, no entorno dos hospitais e nas ruas Professora Izabel Maria Pereira Satte Alam, na macrorregião São Gonçalo, Augusto de Saint Hilaire, na Vila da Palha, Areal, e Paulo Guilayn, no Porto, além das rotatórias das avenidas Fernando Osório, Senador Salgado Filho, Ferreira Viana, Adolfo Fetter, Domingos de Almeida e Francisco Caruccio.

Todas as obras licitadas já contam com recursos assegurados por emendas parlamentares ou financiamento. Além desses investimentos, o município contará com o aporte da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (Cosip), a partir de maio de 2022, que possibilitará a troca do sistema atual por LED em vários bairros da cidade.

O ano de 2021 se encerra com expansões concretizadas do sistema de iluminação do município da região sul do Estado. Um dos maiores destaques é a instalação de LED nas avenidas Antônio Augusto Assumpção Júnior e Jorge Gertum, na orla da praia do Laranjal, entre o Trapiche e a rua Irma Montanelli, sacramentando o bairro como propício à moradia, à visitação e ao turismo, além de dar evidência à beleza natural da Lagoa dos Patos.

A secretaria de Planejamento e Gestão já tem novos projetos elaborados ou em fase de criação para 2022. Na lista das vias a serem contempladas, estão as avenidas Ferreira Viana, Adolfo Fetter, Domingos de Almeida, Salgado Filho, Fernando Osório, Duque de Caxias, Praça 20 de Setembro, Zeferino Costa, Juscelino Kubitschek de Oliveira, Estradas do Engenho e do Passo dos Negros, e complementação da avenida Leopoldo Brod, entre as avenidas Zeferino Costa e Ildefonso Simões Lopes.