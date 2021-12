Nova Petrópolis e Dois Irmãos confirmam festejos de Ano Novo

A cidade de Nova Petrópolis confirmou, nesta terça-feira, que chegada de 2022 será com a tradicional programação de Réveillon na Praça das Flores e Rua Coberta. As atrações da sexta-feira (31) incluem o show da banda Porto do Som e fogos de artifício. As atrações do Réveillon fazem parte da programação da Magia do Natal na Cidade dos Elfos, com programação até o dia 16 de janeiro.

No Ano Novo, a Feira de Natal funcionará na Rua Coberta das 9h às 15h. Destaque da programação natalina de Nova Petrópolis, o espetáculo de som e luz "Brilha Nova Petrópolis" iluminará a Praça das Flores e atrativos do entorno às 20h. A tradicional festa de Réveillon tem início às 23h, com a banda Porto do Som apresentando-se no palco da Rua Coberta. À meia noite, o início do ano de 2022 será celebrado com um show de fogos de artifício.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Rodrigo Santos, o show de fogos será executado por uma empresa especializada, respeitando uma distância segura para o público da Praça das Flores. A lei estadual que fala sobre o uso de artefatos que não excedem o limite de ruídos de 100 decibéis será obedecida, segundo o secretário.

Já em Dois Irmãos, no Vale do Sinos, a contagem regressiva para 2022 terá programação especial nesta edição. Para a virada do ano, a partir das 23h15, terá a atração musical, Claus e Vanessa, no Palco de Natal, no Lago Felippe Seger Sobrinho, além de queima de fogos de artifícios.

Antes da apresentação da dupla, a partir das 19h45 terá o espetáculo de acendimento da Árvore-Símbolo do Natal Gaúcho, às 20h15 atração musical com Johnny e o Zé do Banjo e às 21h atração musical com João Maurício e Banda. "De forma inédita na programação do Natal dos Anjos, Dois Irmãos irá oferecer atrações na noite da virada do ano. É uma programação pensada para toda a família prestigiar", disse o prefeito Jerri Meneghetti.