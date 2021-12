Parque Náutico de Capão da Canoa é liberado para banho

Com a instalação de uma guarita de guarda-vidas e a disponibilização de efetivo do Corpo de Bombeiros, o banho no Parque Náutico de Capão da Canoa passa a ser permitido durante a temporada de verão. A partir de agora os banhistas poderão se refrescar nas águas da Lagoa dos Quadros. Para obter a liberação, além da instalação da estrutura, o local passou por vistoria do Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil.

Buscando a segurança dos banhistas, a área delimitada para banho será da prainha até o píer. O Parque Náutico de Capão da Canoa abre de quinta-feira a domingo, das 13h30min às 19h. A entrada no parque é gratuita e as regras de distanciamento e combate à Covid-19 devem ser respeitadas.