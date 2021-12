Santa Maria escolhe escola para adotar modelo de ensino cívico-militar

A prefeitura de Santa Maria sancionou a lei que institui o programa de escola cívico-militar na cidade. A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Nossa Senhora da Conceição será a primeira instituição que atuará como piloto do projeto.

Toda a documentação necessária foi enviada para que a instituição de ensino, e o Programa Estadual de Escolas Cívico-Militares tem até 15 de janeiro para dar o aceite a Santa Maria como integrante da iniciativa.

O programa prevê a inserção de monitores militares, os quais apoiarão a equipe escolar. As ações desses monitores são integradas à rotina da escola, de acordo com sua identidade. Ao longo da implementação do Programa na EMEF Nossa da Conceição, a escola construirá sua nova rotina, dentro dos preceitos do Programa, porém, sem alterar a identidade e autonomia da gestão e dos professores. Será uma parceria entre diferentes sujeitos em prol das nossas crianças e estudantes.

Um edital da Brigada Militar será aberto para a seleção dos monitores que estejam dispostos a atuar. O programa atenderá apenas alunos do Ensino Fundamental. A EMEF Nossa Senhora da Conceição atende cerca de 60 estudantes desta modalidade de ensino e dois monitores militares atuarão na escola, sendo esse o número mínimo de monitores por escola O edital deve ser aberto já em janeiro de 2022 e em março devem começar as inserções na escola e organização da nova rotina e documentos constitutivos da escola.

"É importante salientar que não se trata de escola militar, mas, sim, de um trabalho conjunto entre Educação e os militares monitores, que darão apoio pedagógico e organizacional à escola, com foco em benefícios para a comunidade escolar, principalmente das que apresentam vulnerabilidade social", explica a assessora de Relações Interinstitucionais da secretaria municipal da Educação, Solange Souza.