Estrela vai ter corrida dedicada às mulheres em março

A loja Rolamoça e o governo de Estrela realizam, na Semana do Dia da Mulher, uma corrida só para elas, a Corrida Run More. O evento está marcado para o dia 13 de março, no Parque Princesa do Vale, em Estrela, e será em prol da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Estrela. Além da corrida de 5 km, haverá corrida de kangoo e caminhada de 3 km. A expectativa é de 1.200 participantes.

Uma das novidades é o visual da camiseta, que nesta edição não possui características de peça promocional e pode ser usada em diferentes momentos. "A baby look tem a nossa qualidade e seu tecido 100% poliamida garante durabilidade", explica a diretora de Comunicação e Marketing da empresa, Ana Dullius. O kit da atleta às competidoras será composto por camiseta, taça de espumante, número de peito, chip descartável, medalha de participação e brindes dos apoiadores.