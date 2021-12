Canoas confirma cinco casos positivos da variante Ômicron

A secretaria estadual da Saúde confirmou, nesta segunda-feira (27), cinco casos de Covid-19 pela variante Ômicron em pessoas residentes em Canoas. São três mulheres e dois homens, com idades entre 27 e 31 anos, moradores dos bairros Niterói e Olaria. Todos os contaminados estão bem, alguns apresentaram sintomas leves e cumprem em casa o período de isolamento. Uma equipe da Vigilância em Saúde municipal acompanha os positivados.

As pessoas contaminadas tiveram contato com um paciente de Porto Alegre, que viajou para o exterior recentemente, e teve a confirmação da contaminação pela Ômicron quando retornou ao Rio Grande do Sul., que devem ser concluídos nos próximos dias. Não foi confirmada a situação vacinal dos infectados - ou seja, se tomaram alguma ou todas as doses previstas.