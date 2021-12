Prefeitura põe à venda prédio inacabado no Centro de Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria publicou edital para a venda do Condomínio Galeria Rio Branco, situado na avenida Rio Branco, Centro da cidade. O edital prevê alienação e permuta por área construída. A abertura dos envelopes vai ocorrer no dia 25 de janeiro.

O lance mínimo para arremate do prédio é de R$ 2.3 milhões. Nos anexos do edital consta o último levantamento realizado com as informações estruturais da edificação, que aponta a possibilidade de manter o edifício, desde que sejam realizados alguns reparos. O prédio teve sua construção iniciada na década de 1960 e está há mais de 50 anos aguardando a finalização

O processo licitatório constitui na alienação do um terreno - que mede 15,50 metros de frente por 53,50 de extensão de frente ao fundo - e da edificação, composta por duas torres, de 16 andares, inacabadas. Podem participar do processo e apresentar propostas pessoas físicas ou jurídicas, individualmente, em grupo ou consórcio, que satisfaçam as condições estabelecidas no edital, e demais normas pertinentes.

"A alienação visa dar resolutividade a um antigo problema relacionado ao prédio, possibilitando também o ingresso de recursos que poderão ser investidos em melhorias nas estruturas administrativas municipais, além de fomentar o desenvolvimento da região em que a gestão pública tem voltado seus olhos cada vez mais em busca de revitalização, com o Distrito Criativo e com outras melhorias como, por exemplo, o asfaltamento feito na própria avenida Rio Branco", avalia o secretário municipal de Administração e Gestão de Pessoas, Marco Mascarenhas, que toca o projeto.