Lajeado vai sediar treinamento da Força Nacional de Segurança

A diretoria da Força Nacional de Segurança Pública confirmou a realização de um curso de alto nível, chamado Instruções de Nivelamento de Conhecimento (INC), destinado a Policiais Militares, Bombeiros Militares, Policiais Civis, Peritos, e efetivos lotados em Unidades de Operações Especiais na cidade de Lajeado. O curso tem previsão de iniciar em 10 de março e encerrar no dia 28 de março, e será realizado na Univates, que dispõe das salas de aula e área para estande de tiro para as aulas práticas.

Os profissionais dos três estados da Região Sul que fizerem o curso poderão integrar a Força Nacional e serem chamados a atuar em operações especiais. Ao todo, 330 agentes devem participar do curso, sendo a maioria deles do Rio Grande do Sul. Dos 330 agentes, 100 deles serão policiais militares, 60 bombeiros militares, 70 policiais civis, 20 peritos e 40 agentes de unidades de Operações Especiais. O custeio para realização do curso ficará sob responsabilidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

As tratativas da prefeitura de Lajeado para viabilizar a concretização deste curso no município iniciaram em outubro deste ano, segundo o secretário de Segurança Pública de Lajeado, Paulo Locatelli. O município tinha o desejo de sediar o treinamento dos agentes, e recebeu a confirmação no fim da semana passada.