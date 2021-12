Unidade tecnológica da Furg e Embrapii assinam termo aditivo de R$ 10 milhões para investimento em projetos

A unidade tecnológica da Universidade Federal do Rio Grande (iTec-FURG) e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação (Embrapii) formalizaram a assinatura de um termo aditivo no valor de R$ 10 milhões para o aporte em projetos de inovação. O ajuste foi motivado pela alta eficiência operacional da unidade, que, durante seu primeiro ano de atuação, bateu todas as metas previstas até 2023.

De acordo com a coordenadora do iTec-FURG, Silvia Botelho, essa assinatura é de extrema importância para a unidade, pois ela representa não apenas o crescimento exponencial das atividades do centro de inovação, mas também, a qualidade operacional da equipe. "Nós tínhamos um conjunto de metas que seriam atingidas até 2023. Em apenas um ano de operação não apenas batemos estas metas, mas também conseguimos contratar todo valor previsto para projetos em até três anos de operação", explicou a professora.

Os recursos previstos no termo advém do convênio de parceria entre a universidade e a organização social, envolvendo os ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovações; Ministério da Educação; Ministério da Saúde e Ministério da Economia. O termo aditivo compõe um novo conjunto de metas, assim como o dobro do valor inicial acordado no contrato de ingresso da FURG enquanto unidade Embrapii, podendo ser utilizado para a contratação de projetos de inovação até 2023.

"Em um ano nós cumprimos 300% das metas estipuladas, realizando o previsto para três anos em apenas 12 meses. Com o aditivo, passamos a ter disponível o dobro de recursos inicialmente previstos", completou a coordenadora.