Pontos turísticos de Nova Petrópolis recebem equipamentos de monitoramento

Dois dos principais atrativos turísticos de Nova Petrópolis, a Praça das Flores e o Parque Aldeia do Imigrante, contam com novos dispositivos de segurança. Os equipamentos, que ainda estão em fase de testes, facilitam o monitoramento dos espaços pela Brigada Militar e Polícia Civil e permitem o melhor contato do público com a polícia em caso de emergência.

Conhecido como área segura, o dispositivo instalado na Praça das Flores (na entrada da Rua Coberta) é equipado com câmeras de alta resolução, que operam em 360 graus. Possui também um alarme, que pode ser acionado pelo plantão policial, bem como um sistema de auto-falante, com o qual a voz do agente pode ser ouvida pelo público.

Já na área em frente ao Parque Aldeia do Imigrante foi instalada uma torre de segurança. Além das câmeras na parte superior, o dispositivo funciona como um canal de viva-voz com a centrais de polícia. Além de conversar, o agente tem imagens de vídeo em tempo real da pessoa que está fazendo a chamada.

Os novos dispositivos de segurança são o resultado de um investimento adicional de R$ 3.1 mil no contrato de locação da Prefeitura com a empresa DGT. Até então o custo mensal do videomonitoramento e do cercamento eletrônico era de R$ 16.8 mil. O novo valor contempla mais três câmeras do videomonitoramento, que foram instaladas em um ponto adicional, a reorganização das câmeras existentes. A torre de segurança instalada em frente ao Parque Aldeia do Imigrante não possui custos.

Entre os diversos flagrantes já realizados por meio do cercamento eletrônico em Nova Petrópolis, o mais recente aconteceu no dia 16 de dezembro. As câmeras inteligentes localizaram um automóvel envolvido em um furto a loja na cidade de Lajeado. A intenção, com a instalação desses equipamentos é reforçar a segurança em pontos de grande movimentação de pessoas no município da serra gaúcha, sobretudo com a presença de turistas.