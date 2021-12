Em meio a cancelamentos, Torres e Capão da Canoa mantêm eventos de Réveillon

variante Ômicron Porto Alegre Tramandaí Gramado O cenário incerto a partir da chegada dano Rio Grande do Sul levou algumas prefeituras a cancelarem os eventos previstos para o Réveillon 2022. Ao menos três municípios -- anunciaram a suspensão da festa de fim de ano em pontos tradicionais para tentar evitar aglomerações e um possível surto de novos casos e internações. Contudo, duas cidades do Litoral Norte decidiram manter a programação prevista.

Em Torres, a prefeitura confirmou nesta quinta-feira (23) a realização da queima de fogos na Praia Grande, uma das principais da cidade. A partir das 21h, um DJ vai comandar a música até o momento próximo da meia-noite, quando um espetáculo pirotécnico de 10 minutos vai celebrar a entrada do novo ano. A festividade está prevista para acabar por volta de 1h.

O secretário de turismo de Torres, Fernando Nery, afirmou que o município está monitorando os indicadores de contaminação e que a decisão de realizar o Réveillon é baseada no atual momento da cidade. "Estamos trabalhando para que aconteça, mas pode acontecer de ocorrer uma mudança radical nos números. Já fizemos as contratações necessária para a festa que, por ora, ocorrerá", disse.

Na mesma linha, Capão da Canoa, outra cidade do Litoral Norte que costuma receber milhares de visitantes, confirmou que terá evento de Réveillon. De acordo com a prefeitura, a queima de fogos está mantida e também terá um telão com a contagem regressiva para 2022. Assim como Torres, os shows não irão ocorrer. A expectativa é de ter cerca de 400 mil pessoas à esperada da virada do ano.

A Associação dos Municípios do Litoral Norte emitiu, no início do mês, uma recomendação para que as prefeituras não optassem por eventos de grande porte, shows nacionais ou programações que provoquem aglomerações de difícil fiscalização. No entanto, ficou definido que pogramações locais e regionais serão mantidas e a critério de cada município, respeitando e acompanhando a evolução dos índices de contágio do coronavirus, sendo reavaliado periodicamente, de acordo com as projeções sanitárias.