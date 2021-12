Orla de Imbé recebe ecoponto voltado para o descarte de garrafas plásticas

A orla central da beira-mar de Imbé ganhou um ponto exclusivo para descarte de garrafas plásticas, popularmente conhecidas como garrafas pet. É o Ecoponto Pet, fruto de uma parceria da prefeitura com a Eco Imbé Litoral e a Água Mineral Santo Anjo.

A estrutura de ferro no formato de uma garrafa plástica, instalada ainda na tarde desta quinta, ficará exposta durante toda a temporada de verão na própria faixa de areia, entre as guaritas 133 e 134, no Centro. "Após o verão nós aproveitaremos essa mesma estrutura no Lago do Braço Morto, onde ela será instalada", explicou o Cleverton. "É um projeto piloto. Se tudo correr bem, a tendência é que tenhamos outras estruturas semelhantes distribuídas em outros balneários da cidade", projetou.

Durante o encontro, o prefeito Ique Vedovato destacou a importância da parceria e a relevância ecológica da ideia. "Além das diversas lixeiras que distribuímos na orla, temos agora também o ecoponto, que chama atenção pelo seu formato e instiga as pessoas a realizar o descarte correto desse material que, se descartado na areia, é levado ao mar e se torna nocivo aos animais marinhos e ao nosso meio ambiente como um todo", alertou Ique.