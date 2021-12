Hospital Santa Cruz vai reformar ala do Pronto Atendimento

O Hospital Santa Cruz (HSC) e a Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul formalizaram o projeto de ampliação e reforma da Unidade de Pronto Atendimento SUS da casa de saúde. O legislativo foi representado pelo presidente da Câmara, vereador Ilário Keller, que anunciou o repasse dos recursos.

A reforma consiste em melhorias no ambiente interno e ampliação da área destinada à unidade, adequando o espaço já existente, bem como na ampliação da sala de espera para familiares e acompanhantes. Na parte externa, em frente ao prédio, será construído um novo ambiente, garantindo melhor acesso e acolhida aos familiares e acompanhantes que desejam ficar no local.

As ampliações e reformas incluem também demolições, instalações de rede de gases medicinal, pontos hidráulicos, elétricos e de rede, acessibilidade dos ambientes, pinturas, coberturas, entre outras melhorias. O valor total do projeto é de R$ 985.766,73.

O diretor geral do HSC, Vilmar Thomé, destacou que mais de 40 mil atendimentos são realizados anualmente na unidade de Urgência e Emergência do hospital e, por esse motivo, a reforma se faz necessária para suprir a demanda. "Por isso estamos sempre buscando soluções para poder atender cada vez melhor a população, proporcionando melhores condições de saúde aos pacientes atendidos, por meio da remodelação de fluxos e atendimentos, bem como para oferecer uma melhor acolhida e conforto aos pacientes, familiares e acompanhantes", justificou. "Esperamos, com essas mudanças, promover ainda mais qualidade de vida e humanização".

O presidente da Câmara de Vereadores, Ilário Keller, destacou a importância deste repasse para a comunidade. "Assim que recebemos a demanda, nos sensibilizamos para destinar uma parte dos recursos das sobras da Câmara ao HSC, assim como outro valor foi destinado para a ampliação do Hospital Monte Alverne", salientou o vereador.