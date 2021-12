Lei institui cobrança adicional na conta de luz em Pelotas

A lei que institui a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip), foi sancionada pela prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas. A norma foi aprovada pela Câmara Municipal na semana passada e passa a valer a partir da conta de energia elétrica do mês de maio do próximo ano.

A norma prevê a cobrança da contribuição considerando as bandeiras tarifárias instituídas pelo governo federal - bandeiras verde, amarela, vermelha I e II, e escassez hídrica. Com isso, consumidores domésticos pagarão um valor fixo mensal entre R$ 7,27 e R$ 10,25, e comércios e indústrias receberão na conta de energia elétrica a cobrança de valores entre R$ 12,12 e R$ 17,09.

A lei também atende às pessoas em vulnerabilidade social, visto isentar da cobrança os usuários que estejam cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica da CEEE. Para saber se está incluído nessa isenção, o cidadão deve conferir a conta da luz, pois essa informação é registrada no documento que chega no domicílio. Também é possível aos usuários domésticos ainda não isentos se cadastrarem junto à Companhia. Essa isenção vale apenas para consumidores que estão registrados como residenciais. Os não residenciais não podem acessar a Tarifa Social.

Segundo o secretário de Governo e Ações Estratégicas, Fábio Machado, a contribuição já é uma realidade em diversas cidades brasileiras, que utilizam o valor para suprir gastos com iluminação dos espaços públicos. "Em Pelotas, esse recurso também significará investimento na modernização do parque de iluminação da zona urbana e rural, mas com justiça social para com aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade, cadastradas na Tarifa Social da CEEE Equatorial, e que residem na zona rural, em áreas não atendidas pelo serviço", destaca.