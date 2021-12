Obra melhora rede elétrica em Santa Vitória do Palmar

A CEEE Grupo Equatorial finalizou, com 20 dias de antecedência, a obra que melhorará o fornecimento de energia elétrica para a região de Santa Vitória do Palmar. Foi realizada a reforma de grande parte de um dos alimentadores que atende a região central da cidade, nas ruas Campos Neutrais, João de Oliveira Rodrigues, Bento Gonçalves e Justino Monte Anacker, com extensão aproximada de 4,5 km e troca de postes e equipamentos, resultado de investimentos de aproximadamente R$ 1 milhão.

Além disso, a empresa segue realizando a reforma integral de rede de média tensão que atende o município do Chuí, com a instalação de 15 km de cabos com maior capacidade de distribuição de energia e 450 postes de concreto em um trecho que contempla a subestação Santa Vitória do Palmar, localizada na Avenida Bento Gonçalves, até o município do Chuí, onde serão aplicados mais R$ 3 milhões.

"Os empreendimentos em Santa Vitória do Palmar e Chuí confirmam o compromisso do grupo em transformar a distribuição de energia elétrica nesta região do Rio Grande do Sul e auxiliam no desenvolvimento de uma região com vocação para o comércio nacional e internacional, para a produção de arroz, para o beneficiamento de grãos e para o turismo", afirma Rafael Crochemore Ney, executivo de Obras da CEEE Equatorial na região Sul.