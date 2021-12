Lei sobre uso de sacolas plásticas cria polêmica em Gramado

O município de Gramado, aprovou, no início de 2020, uma lei que só vai entrar em vigor a partir de 12 de julho de 2022. A proposta leva em conta o fim da distribuição gratuita de sacolas plásticas na cidade, a fim de reduzir o impacto da lenta degradação dessas embalagens no meio ambiente. Inicialmente, a lei deveria ter entrado em vigor em julho deste ano, mas sofreu alterações e, agora, o regramento passa a valer a partir do ano que vem.

A modificação de um dispositivo da lei causou contrariedade na secretaria de Meio Ambiente de Gramado. A prefeitura defendia a proibição total do plástico e migração para sacolas como de papelão ou então as ecobags, que são de pano e retornáveis. Contudo, uma emenda aprovada deixou à disposição dos supermercados a possibilidade de comercializar biodegradáveis. De acordo com Cristine Steffens, secretária adjunta do Meio Ambiente, a mudança surpreendeu os membros da pasta. "Não vejo esse tipo de sacola (biodegradável) como a melhor, pois a composição química dela, ao se decompor, gera tanto impacto quanto essas comercializadas agora", explica.

Ela mencionou que, ao ter reuniões com empresas sobre o impacto da medida, disse ter ouvido que a efetividade do programa de redução de plástico será pequena, mesmo com a escolha das biodegradáveis, pois não inibiria a circulação do material pela cidade. "Além disso, para quem tem dinheiro, comprar uma sacola por centavos, que deve ser o preço praticado, não vai mudar nada e o plástico seguirá circulando por Gramado", afirmou.

Cristine explica que a prorrogação do tempo para a lei entrar em vigor se deu em razão das campanhas de conscientização que estão sendo feitas - e de outras ainda a serem realizadas, além da indisponibilidade de recursos para colocá-las na rua. Ela afirma ter percebido uma resistência por parte dos moradores da cidade, em especial os de menor poder aquisitivo, acerca do regramento. "Eles geralmente reutilizam as sacolas para colocar lixo e estão receosos com essa mudança. Não foi bem recebida a lei, mas precisamos tomar alguma atitude", disse a secretária. A prefeitura também pretende criar avisos para fixar nos supermercados e avisar aos turistas que chegam para visitar a cidade.

Para o autor da proposta e presidente da Câmara dos Vereadores, Professor Daniel (PT), a lei não tem como intuito acabar com o consumo de plástico na cidade, mas de racionalizar o uso. "É uma medida com caráter pedagógico, com o objetivo de mudar a cultura de anos das pessoas. Queremos, com isso, estimular a presença de embalagens retornáveis", afirma. Sobre a questão das sacolas biodegradáveis, ele afirma que caberá à prefeitura determinar qual tipo será permitida a comercialização.