Panvel abre 20 vagas de emprego em cidades do Litoral Norte

Quem está no Litoral Norte à procura de emprego pode aproveitar as oportunidades oferecidas pela Panvel para fazer frente ao aumento da demanda de clientes no verão. Estão abertas vagas na rede de farmácias para contratação temporária de 20 assistentes de atendimento e reposição.

As possibilidades de colocação são para as filiais em Torres (2), Atlântida (3), Imbé (1), Xangri-lá (6), Capão da Canoas (4), Rainha do Mar (3) e Tramandaí (1). Os requisitos para as vagas são Ensino Médio completo, ter 18 anos ou mais e disponibilidade para trabalhar em escala 6x1 (incluindo sábados, domingos e feriados) e turnos variados.

Como alguns dos benefícios, a empresa, reconhecida por desenvolver talentos em suas equipes, oferece possibilidade de crescimento e desenvolvimento de carreira e de efetivação ao final da temporada. Os candidatos interessados podem se inscrever pela internet, no endereço grupodimed.gupy.io