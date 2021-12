Santa Maria abre ambulatório voltado para transexuais

Moradores de Santa Maria e região passam a contar com uma referência para as pessoas transexuais. Foi inaugurado o primeiro ambulatório transexualizador, que está abrigado no Hospital Casa de Saúde, uma instituição que presta serviços à comunidade, disponibilizando atendimento de diversas especialidades 100% SUS.

A equipe técnica responsável pelo atendimento no ambulatório recebeu, durante três meses, capacitações que permitem aos profissionais uma abordagem adequada no acolhimento ao público trans. O serviço, implementado com recursos estaduais do programa Assistir, é focado no atendimento clínico e psicossocial das pessoas que queiram fazer a transição de gênero com tratamento hormonal.

A agenda do ambulatório para o mês de janeiro já está aberta. Os usuários terão disponíveis atendimento clínico, psiquiátrico e endócrino. As consultas serão via agenda, reguladas pelo Sistema Nacional de Regulação. Para isso, é preciso procurar a unidade de saúde de referência para que o atendimento seja encaminhado via regulação.

A presidente da Associação Franciscana de Assistência a Saude (Sefas), que faz a gestão do Hospital Casa de Saúde e que também é diretora do hospital, Irmã Liliane Pereira, ressalta a importância dos esforços mútuos que permitiram que, hoje, o hospital abrigasse esse ambulatório tão necessário às pessoas trans. "Foram 90 dias de trabalho, treinamentos e capacitações para que o ambulatório de fato desempenhe o papel ao qual se propõe, o de acolhimento e cuidado a todo ser humano. É uma grande satisfação fazer parte desta nova jornada", explica Liliane.