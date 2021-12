Santa Cruz do Sul voltará a ter atendimento do IPE

A cidade de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, voltará a ter atendimento presencial para beneficiários do IPE Saúde a partir de fevereiro. A prefeitura assinou um termo de cooperação com o instituto para o restabelecimento do serviço.

Através do acordo, a administração fornecerá estrutura física e pessoal para o desempenho das atividades. O treinamento da equipe será ministrado online pelo próprio IPE Saúde. Conforme o titular da secretaria de Administração, Edemilson Severo, a iniciativa busca facilitar o acesso ao serviço para os segurados. "Não existe possibilidade de se prestar um serviço de excelência na área da saúde, seja remoto ou presencial, sem que se proporcione um espaço digno e condizente com as necessidades dos usuários", afimrou.

A prefeita Helena Hermany enfatiza que o contato pessoal na busca por informações e atendimento em geral é diferencial que dá segurança a quem procura ajuda, principalmente nas questões relacionadas à saúde. "Estamos preparando o local para oferecer um bom acolhimento aos usuários", declarou. Conforme a chefe do executivo, a parceria reorganiza o serviço na cidade e prepara a estrutura para o atendimento de servidores municipais em um futuro convênio entre o instituto e a prefeitura.

O escritório do IPE em Santa Cruz do Sul foi fechado em maio de 2020 e teve sua extinção anunciada em agosto deste ano. Para o diretor administrativo-financeiro do IPE Saúde, Vladimir Dal Ben da Rocha, a assinatura do termo de cooperação é um importante passo para a retomada do atendimento presencial no município.