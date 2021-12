São Borja vai ganhar mais cinco Estratégias de Saúde da Família

O próximo investimento na área da saúde confirmado em São Borja é de implantação de cinco novas Estratégias de Saúde da Família (ESF). Atualmente, são 14 unidades funcionando e a previsão é de que, em algumas semanas, mais cinco novas sejam colocadas em funcionamento, chegando ao total de 19.

A secretária municipal de Saúde, Sabrina Loureiro, informa que as novas ESFs serão nos seguintes locais: Centro, Pirahy, Maria do Carmo, Leonel Brizola e mais um ESF etinerante no interior com base em Nhu Porã. No Centro, mesmo com a ativação do Centro de Atendimento em Saúde, na rua Carlos Drago, os serviços de cardiologia, como consultas médicas e exames de eletrocardiograma e de ultrassom continuarão onde estão, em frente à Praça Da Lagoa. Também seguem no local as consultas de psiquiatria.

Depois ajustes serão feitos em instalações na vila de Nhu-Porã. A Unidade Básica de Saúde (UBS) existente será transformada em ESF, para atender a comunidade e outras regiões do interior do município. Além disso, para atender diversas localidades do interior de São Borja segue a unidade itinerante atual.

No condomínio Maria Cristina, região Oeste da cidade, seguirá a UBS em funcionamento. O local tem equipe de enfermagem e médico, uma vez na semana. "Se necessário, porém, os moradores da região poderão buscar também as ESFs dos bairros São João Batista e Maria do Carmo", destaca a secretária da Saúde.

O edital de processo seletivo simplificado visando à contratação de profissionais com formação técnica na área de Saúde será aberto entre 3 a 7 de janeiro. Elas poderão ser feitas diretamente na secretaria municipal de Administração.